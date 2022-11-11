В Минэнерго назвали электроэнергетиков "терпилами" в ситуации с майнинговыми фермами

Ситуация с растущим потреблением электричества майнинговыми фермами в регионах с дешевой электроэнергией до сих пор не решена. "Терпилами выступают электроэнергетики, пока идут философские рассуждения о том, стакан наполовину пуст или стакан наполовину полон", - заявил замминистра энергетики РФ Павел Сниккарс на ведомственном совещании.

В министерстве ситуацией недовольны, а в Госдуме не торопятся разрешить вопрос. Так, глава думского комитета по энергетике Павел Завальный предложил провести круглый стол на эту тему. "А круглый стол нам чем поможет? Надо не стол, а включать мозговую деятельность", - ответил резкой критикой министр энергетики Николай Шульгинов.

Также Шульгинов с сомнением отнесся к идее создания майнинговых заповедников в регионах, где есть резерв мощности. Он отметил, что законных оснований перемещать фермы у энергетиков нет.