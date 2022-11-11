В Екатеринбурге открылась поликлиника "Микрохирургии глаза" от "Атомстройкомплекс"

11 Ноября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Шойгу: Российские войска покидают Херсон

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

В Екатеринбурге открылась поликлиника "Микрохирургии глаза" от "Атомстройкомплекс"

В центре Екатеринбурга состоялось торжественное открытие новой консультативно-диагностической поликлиники МНТК "Микрохирургия глаза". Трехэтажное помещение на 1 тыс. 350 "квадратов" построено компанией "Атомстройкомплекс" и расположено в ЖК "Свобода". В торжественном мероприятие принял участие глава Среднего Урала Евгений Куйвашев.

По его словам, партнерство "Атомстройкомплекса" и МНТК "Микрохирургия глаза" в строительстве клиники будет очень полезно для свердловчана. Центр позволяет расширить возможности для обследований и профилактики, что дает возможность эффективнее бороться с последствиями заболевания и снизить риск инвалидности у пациентов. Его поддержал и гендиректор компании, заслуженный строитель РФ Валерий Ананьев.

Людмила Бабушкина и Евгений Куйвашев на открытии поликлиники МНТК "Микрохирургия глаза" в Екатеринбурге(2022)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

"Поздравляю горожан с открытием этого великолепного центра, в которым применены все самые современные решения и материалы. Хочу поблагодарить за высокопрофессиональную работу и строителей, и коллег-медиков. Медицинское учреждение такого уровня возможно было создать только в партнерстве, сообща, объединив передовую строительную технологию с медицинской. Урал славится своими профессионалами, а когда они работают вместе, любые задачи по плечу", – добавил Ананьев, слов которого приводят в пресс-службе "Атомстройкомплекса".

В свою очередь гендиректор Екатеринбургского центра МНТК "Микрохирургия глаза" Олег Шиловских заявил, что совместно с "Атомстройкомплексом" в Академическом также будет построена новая глазная детская поликлиника. Соответствующее соглашение уже подписано.

Напомним, сотрудничество компании и медцентра стартовало еще в 2008 году. Вся инженерная адаптация была выполнена всего за пять месяцев текущего года. Сейчас же помещение с отделкой "под ключ" уже передано в аренду заказчику. Главное направление поликлиники – офтальмологическая консультативная и лечебная помощь взрослым с преобладанием пациентов с глаукомой.

Поликлиника Центра МНТК "Микрохирургия глаза" в центре Екатеринбурга(2022)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Теги: Атомстройкомплекс, открытие, микрохирургия глаза, поликлиника



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети