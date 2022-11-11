В Екатеринбурге открылась поликлиника "Микрохирургии глаза" от "Атомстройкомплекс"

В центре Екатеринбурга состоялось торжественное открытие новой консультативно-диагностической поликлиники МНТК "Микрохирургия глаза". Трехэтажное помещение на 1 тыс. 350 "квадратов" построено компанией "Атомстройкомплекс" и расположено в ЖК "Свобода". В торжественном мероприятие принял участие глава Среднего Урала Евгений Куйвашев.

По его словам, партнерство "Атомстройкомплекса" и МНТК "Микрохирургия глаза" в строительстве клиники будет очень полезно для свердловчана. Центр позволяет расширить возможности для обследований и профилактики, что дает возможность эффективнее бороться с последствиями заболевания и снизить риск инвалидности у пациентов. Его поддержал и гендиректор компании, заслуженный строитель РФ Валерий Ананьев.

"Поздравляю горожан с открытием этого великолепного центра, в которым применены все самые современные решения и материалы. Хочу поблагодарить за высокопрофессиональную работу и строителей, и коллег-медиков. Медицинское учреждение такого уровня возможно было создать только в партнерстве, сообща, объединив передовую строительную технологию с медицинской. Урал славится своими профессионалами, а когда они работают вместе, любые задачи по плечу", – добавил Ананьев, слов которого приводят в пресс-службе "Атомстройкомплекса".

В свою очередь гендиректор Екатеринбургского центра МНТК "Микрохирургия глаза" Олег Шиловских заявил, что совместно с "Атомстройкомплексом" в Академическом также будет построена новая глазная детская поликлиника. Соответствующее соглашение уже подписано.

Напомним, сотрудничество компании и медцентра стартовало еще в 2008 году. Вся инженерная адаптация была выполнена всего за пять месяцев текущего года. Сейчас же помещение с отделкой "под ключ" уже передано в аренду заказчику. Главное направление поликлиники – офтальмологическая консультативная и лечебная помощь взрослым с преобладанием пациентов с глаукомой.