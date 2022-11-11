В Челябинской области замдиректора ритуальной организации осудят за покушение на конкурента

В Озерске заместителя директора ритуальной организации будут судить за организацию приготовления к умышленному причинению тяжкого вреда здоровью работнику конкурирующей фирмы, сообщи ли Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Следствие считает, что обвиняемый обратился к знакомому с просьбой за вознаграждение в 100 тыс. рублей причинить огнестрельное ранение в ногу работнику конкурирующей фирмы. Для этого он передал исполнителю ружье и патроны, однако тот обратился в правоохранительные органы.

В ходе обысков у обвиняемого было изъято 15 патронов к огнестрельному оружию.