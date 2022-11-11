Власти Херсонской области опровергли сообщения о подрыве Антоновского моста

Председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев опроверг информацию о том, что автомобильный мост через Днепр в Херсоне - Антоновский - был взорван минувшей ночью.

"Антоновский мост не взорван. Он в прежнем состоянии", - цитирует "Интерфакс" Елисеева.

По предварительным данным председателя правительства, на данный момент продолжается вывод российских сил с правого берега Днепра.

Ранее в Telegram-каналах российских военкоров появились сообщения о взрыве, в результате которого, предположительно, мог быть уничтожен Антоновский мост в Херсоне. Кроме того, в сети появились фото- и видеокадры якобы подорванного Антоновского моста.