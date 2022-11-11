В РФ выявлена крупномасштабная схема легализации денежных средств в сфере общепита

ФНС России совместно с ЦБ и Росфинмониторингом выявили одну из крупнейших в России теневых площадок, предлагавшей услуги по сокрытию и легализации доходов в сфере общепита.

Как сообщает пресс-служба налогового ведомства, в основе работы площадки лежала замена безналичного денежного потока на сгенерированные наличные деньги. Источником наличных, как правило, выступали компании, располагающие терминалами приема.

Используя данную схему, предприятия общепита могли регулировать доход, а также применять специальные налоговые режимы, уклоняясь от уплаты НДС. Ее применение также предоставляет возможность выплачивать сотрудникам "серую" заработную плату и за счет этого уходить от зарплатных налогов и сборов, пояснили в ФНС.