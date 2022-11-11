Наступивший на полицейского уралец получил два года "строгача"

Суд на Среднем Урале вынес приговор по уголовному делу о применении насилия к полицейскому.

Читайте также: В Нижнем Тагиле наркоман пытался откусить палец полицейскому

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, инцидент произошел в апреле этого года в Заречном: местный житель применил силу в отношении сотрудника городского МВД. Злоумышленник повалил полицейского на землю, а затем, желая скрыться, умышленно наступил ногами на левую руку стража порядка, причинив тому травмы и физическую боль.

Как выяснилось, напавший на силовика ранее был неоднократно судим за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Нападение также было совершено в тот момент, когда сотрудники полиции хотели пресечь его торговлю "веществами".

Как отметили в прокуратуре, мужчина полностью признал свою вину, поэтому уголовное дело было рассмотрено в порядке особого судопроизводства. Белоярский районный суд назначил ему два года лишения свободы. Отбывать срок уральцу предстоит в исправительной колонии строгого режима.