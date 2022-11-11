"Преступник" и "Политический лось". Свердловские кандидаты в депутаты проиграли суды по взысканию компенсаций за оскорбление

11 Ноября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Шойгу: Российские войска покидают Херсон

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

"Преступник" и "Политический лось". Свердловские кандидаты в депутаты проиграли суды по взысканию компенсаций за оскорбление

Кандидаты в депутаты Госдумы Сергей Капчук и Владимир Таскаев проиграли суды по делам о взыскании друг с друга компенсации за оскорбления. Так, во время дебатов Таскаев назвал Капчука "преступником", на что тот в ответ на своей странице обозвал оппонента "политическим лосем".

Напомним, теледебаты прошли на канале "Областное телевидение" еще в августе 2021 года. Таскаев перешел на личности и назвал оппонента из "Партии роста" "преступником". Капчук посчитал, что кандидат в депутаты опорочил его честь, достоинство и деловую репутацию. В связи с этим политик обратился в Чкаловский районный суд Екатеринбурга с просьбой признать опубликованную телеканалом информацию недостоверной и порочащей его честь. Он также просил обязать Таскаева опровергнуть свои слова и взыскать 1 млн рублей в качестве компенсации.

У Таскаева к оппоненту тоже были свои претензии. Так, во встречном иске сказано, что Капчук назвал в своих социальных сетях Таскаева "политическим лосем" и привел еще ряд негативных высказываний в адрес политика. Истец требовал признать оскорбления порочащими честь и достоинство, а также обязать соперника опубликовать на своих страницах опровержение.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, история обернулась неожиданным образом, так как суд счел, что Капчук и правда является преступником - ранее он был признан виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ (в ред. ФЗ от 07.12.2011 г. № 420-ФЗ) и получил наказание в виде условного лишения свободы на 1 год и 10 месяцев. Из-за истечения срока давности он был освобожден от наказания, однако это не значит, что вина с него была снята. А вот оскорбления в адрес Таскаева, по мнению суда, являются всего лишь оценочным суждением и личным мнением, а потому не носят оскорбительный характер: после каждой спорной фразы имеется указание на маркеры мнения.

Чкаловский районный суд не стал удовлетворять иски кандидатов в депутаты, после чего те обратились уже в Свердловский областной суд, однако и там не добились желаемого. Судебная коллегия по гражданским делам не нашла оснований для отмены или изменения решения суда первой инстанции.

Теги: оскорбление, суд Таскаев, Капчук, компенсация



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети