"Преступник" и "Политический лось". Свердловские кандидаты в депутаты проиграли суды по взысканию компенсаций за оскорбление

Кандидаты в депутаты Госдумы Сергей Капчук и Владимир Таскаев проиграли суды по делам о взыскании друг с друга компенсации за оскорбления. Так, во время дебатов Таскаев назвал Капчука "преступником", на что тот в ответ на своей странице обозвал оппонента "политическим лосем".

Напомним, теледебаты прошли на канале "Областное телевидение" еще в августе 2021 года. Таскаев перешел на личности и назвал оппонента из "Партии роста" "преступником". Капчук посчитал, что кандидат в депутаты опорочил его честь, достоинство и деловую репутацию. В связи с этим политик обратился в Чкаловский районный суд Екатеринбурга с просьбой признать опубликованную телеканалом информацию недостоверной и порочащей его честь. Он также просил обязать Таскаева опровергнуть свои слова и взыскать 1 млн рублей в качестве компенсации.

У Таскаева к оппоненту тоже были свои претензии. Так, во встречном иске сказано, что Капчук назвал в своих социальных сетях Таскаева "политическим лосем" и привел еще ряд негативных высказываний в адрес политика. Истец требовал признать оскорбления порочащими честь и достоинство, а также обязать соперника опубликовать на своих страницах опровержение.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, история обернулась неожиданным образом, так как суд счел, что Капчук и правда является преступником - ранее он был признан виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ (в ред. ФЗ от 07.12.2011 г. № 420-ФЗ) и получил наказание в виде условного лишения свободы на 1 год и 10 месяцев. Из-за истечения срока давности он был освобожден от наказания, однако это не значит, что вина с него была снята. А вот оскорбления в адрес Таскаева, по мнению суда, являются всего лишь оценочным суждением и личным мнением, а потому не носят оскорбительный характер: после каждой спорной фразы имеется указание на маркеры мнения.

Чкаловский районный суд не стал удовлетворять иски кандидатов в депутаты, после чего те обратились уже в Свердловский областной суд, однако и там не добились желаемого. Судебная коллегия по гражданским делам не нашла оснований для отмены или изменения решения суда первой инстанции.