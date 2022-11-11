В Челябинской области суд отказал в УДО мужчине, осужденному за ДТП с тремя погибшими

В Копейске суд отказал осужденному водителю, по вине которого погибли люди в ДТП, в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В 2018 году 21-летний мужчина был приговорен к 5,5 годам в колонии за совершение ДТП, в котором погибли три человека, еще двум причинен тяжкий вред здоровью. В августе 2018 года пьяный мужчина за рулем ВАЗ 2114 на 5 км автодороги Магнитогорск-Желтинский не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Peugeot 207. В ДТП погибли два пассажира ВАЗ, а также пассажир иномарки. 4-летний ребенок и водитель иномарки получили тяжкие телесные повреждения.

Суд отказал в удовлетворении ходатайства виду отсутствия положительно-стабильного поведения за весь период отбывания наказания. Адвокат подал апелляционную жалобу.

Неотбытый срок наказания составляет 1 год.