В Челябинске возбудили уголовное дело по факту ограбления детской библиотеки

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту ограбления детской библиотеки в микрорайоне Чурилово, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Инцидент произошел в ночь на 1 ноября. Злоумышленники сняли 43 дизайнерских светильника и четыре бра, вынесли пылесос и инструменты подрядчика. По предварительным данным, ущерб составил 211 тыс. руб.

Уголовное дело возбуждено по п. а ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору). По предварительным данным, имущество было похищено в ходе проведения ремонтных работ.