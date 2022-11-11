Экс-глава Роскосмоса Рогозин в камуфляже шлет приветы с Донбасса

Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин шлет приветы с Донбасса. В своем Telegram-канале он опубликовал видеоклип с мобилизованными на песню Саши Кругловой "Прощаться не будем" и написал: "Мы прощаться не будем! Хотел написать под этими кадрами какой-то текст, потом понял, не надо. И так всё понятно. Всем привет с Донбасса".

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В целом из поста все-таки не понятно – значит ли это, что Рогозин мобилизовался или ушел на фронт добровольцем, на постоянной ли основе он находится в зоне СВО и принимает ли участие в боевых действиях.

Рогозин также изменил фотографию профиля в Telegram – теперь на аватарке экс-чиновника он запечатлен в камуфляже с шевроном с позывным "Космос".