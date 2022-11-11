11 Ноября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Суд не стал вставать на сторону Anacondaz в деле об отмене концерта в Екатеринбурге

Группа Anacondaz проиграла дело об отмене июльского концерта в Екатеринбурге. Ленинский районный суд встал на сторону ответчика.

По словам адвоката группы Алексей Бушмакова, решение суда первой инстанции будет обжаловано. В ближайшее время в Свердловский областной суд поступит апелляция.

Напомним, что Anacondaz требует признать отмену концерта незаконной, не настаивая на какой-либо компенсации. Ответчиком выступают департамент общественных связей администрации Екатеринбурга, городская полиция и врио замначальника полиции по охране общественного порядка. Вчера прокуратура пояснила, почему отменился июльский концерт: правоохранители опасались нежелательной пропаганды из-за поддержки солистами Алексея Навального и критики спецоперации.

Теги: суд, Anacondaz, концерт, Екатеринбург



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