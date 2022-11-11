11 Ноября 2022
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Политика В России За рубежом
Фото: Накануне.ru

Володин раскритиковал победу на выборах в США двух покойников

Спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал в своем Telegram-канале послесловие к выборам в США, рассказав про "мертвые души американской политики". Начал он с того, что "Вашингтон, объявляющий себя образцом демократии, любит критиковать нашу избирательную систему", хотя аналогичная система в самой Америке не так уж и идеальна.

"Пара примеров, доказывающих, что продвигаемые США стандарты ничего не стоят, а американская политическая система в прямом смысле слова мертва. В штате Пенсильвания победу одержал конгрессмен-демократ Тони ДеЛука, набравший 85% голосов. Интересный момент: он скончался еще в начале октября. Его имя не стали убирать из бюллетеня", - написал Володин.

Соперница ДеЛуки устала подчеркивать в своих обращениях к избирателям, что она – единственный живой кандидат в округе, но победил все равно покойник.

"Такой случай – не единственный. В Теннесси 72% голосов отдали за представительницу демократов Барбару Купер, умершую в октябре. Николаю Гоголю сюжет бы понравился", - написал Володин.

Теги: США, Россия, выборы



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