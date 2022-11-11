В Челябинске ледовый городок на площади Революции построят за 10 млн рублей

В Челябинске выбрали подрядчика для проведения работ по возведению, содержанию и демонтажу ледового городка на площади Революции. Контракт стоимостью 10 млн рублей заключат с компанией из Екатеринбурга "Уральский лед". Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок, передает корреспондент Накануне.RU.

Подрядчик должен построить ледовый городок до 22 декабря, а также установить световые конструкции и фигуры, содержать городок, а до 28 февраля демонтировать.

В этом году темой городка станет "Ледяной аквариум".