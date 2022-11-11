11 Ноября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области

В Екатеринбурге приставы арестовали беспилотник за долг по госконтракту

В Екатеринбурге судебные приставы арестовали беспилотный летательный аппарат. Причиной стал долг по государственному контракту.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП по Свердловской области, с юридического лица взыскивался долг и штраф по госконтракту в пользу департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира. Общая сумма задолженности составила 10,5 млн рублей.

Однако расплачиваться по счетам юрлицо не спешило. Директор организации-должника был предупрежден об уголовной ответственности за уклонение от уплаты задолженности и неисполнение решения суда. Приставы выяснили, что предприятие занимается проектированием и постройкой малых летательных аппаратов – беспилотников.

Беспилотный летательный аппарат, арестованный за долг по госконтракту(2022)|Фото: пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области

Сотрудники ФССП прибыли в офис организации и составили акт описи-ареста беспилотного авиационного комплекса в составе пускового устройства, универсального двухканального зарядного устройства, комплекта радиоэлектронного оборудования и системы навигации, а также наземной станции управления, наземной антенны, гиростабилизированной платформы и камеры-тепловизора.

Сейчас документы для оценки арестованного направлены в специализированную организацию. Реализация летательного аппарата будет проведена на торгах в Росимуществе.

Беспилотный летательный аппарат, арестованный за долг по госконтракту(2022)|Фото: пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области

Теги: беспилотник, приставы, долг, арест, Екатеринбург



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