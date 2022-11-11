11 Ноября 2022
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Общество Свердловская область
Фото:пресс-служба Воронежской областной думы

Забыл, где убил. Тагильчанин вместе с полицией искал квартиру с трупом нового знакомого

Житель Нижнего Тагила убил нового знакомого, после чего забыл, где оставил труп. На поиски он отправился уже с полицией, которой сдался добровольно.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, убийство произошло в ночь с 8 на 9 февраля текущего года. Зудов выпивал на квартире нового знакомого, с которым познакомился менее суток назад. Последний нелицеприятно отозвался о сожительнице обвиняемого, из-за чего между мужчинами произошла ссора. В результате хозяин квартиры получил два удара ножа в грудную клетку, от чего скончался на месте происшествия.

Осознав содеянное, Зудов решил самостоятельно сдаться полиции, однако при написании явки с повинной выяснилось, что тагильчанин не знает адреса, где был оставлен труп. Ранее он не бывал в этом районе города, а потому не знал ни нужной улицы, ни дома, ни квартиры.

"Совместно с оперуполномоченными отдела полиции осуждённый участвовал в поисках квартиры, являющейся местом происшествия, которая впоследствии была установлена, действительно в этой квартире обнаружен труп потерпевшего", - сообщает прокуратура.

Тагилстроевский районный суд учел смягчающие обстоятельства, в том числе и явку с повинной, и назначил Зудову 7 лет исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Теги: квартира, убийство, нижний Тагил



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