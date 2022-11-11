ЕСПЧ назначил компенсацию в 3,9 тысячи евро участнику "скверных" протестов в Екатеринбурге

Первому участнику "скверных" протестов в Екатеринбурге назначили компенсацию в размере 3,9 тыс. евро. Такая же сумма назначена за участие в шествии "Он вам не царь". Решение принял Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщает адвокат Алексей Бушмаков в своих социальных сетях.

"Присудили первую денежную компенсацию за "скверный" протест, ждем остальных", - написал правозащитник.

В суде адвокат представляет интересы Андрея Трусова и Даниила Пугина. В ЕСПЧ жалобу также подал Павел Солдатенко. Он вместе с Трусовым ранее был оштрафован за участие в шествии 2018 года "Он вам не царь". Пугину же дали 4 суток после участия в "скверных" протестах 2019 года.

Остается под вопросом, будет ли выплачена назначенная компенсация, Бушмаков этот момент пока не комментирует. Напомним, что по решению Госдумы, все решения ЕСПЧ после 15 марта 2022 года не подлежат исполнению.