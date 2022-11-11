Стало известно, кому повысят зарплаты с 1 января

Ожидать повышения зарплаты с 1 января 2023 года могут работники, доход которых зависит от МРОТ, так как нижний порог вознаграждения за работу вырастет с предстоящего года.

Как сообщила доцент кафедры Торгово-промышленной палаты России "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец, индексация ожидается у сотрудников, которые получают выплаты на уровне МРОТ, в зависимости от МРОТ, а также у работников государственной сферы.

При этом в коммерческом секторе работодатель сам принимает решения об индексации. Так, зарплата может подниматься ежегодно, либо в соответствии с финансовыми результатами компаний, сообщает "Прайм".