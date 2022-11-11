11 Ноября 2022
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Продукты могут подорожать из-за роста цен на дизель

Грузоперевозчики России столкнулись с повышением цены на дизель на автозаправочных станциях — топливные компании с 1 ноября начали сокращать или отменять для них скидки.

Как считает ассоциация "Грузавтотранспорт", литр дизеля к концу года может вырасти на 7 руб., или на 10% в сравнении с октябрем. Оптовая цена топлива станет выше розничной. Об этом говорится в письме в Федеральную антимонопольную службу РФ.

Транспортные тарифы повысятся симметрично, что грозит ростом цен на продукты, заявили в бизнес-объединении. Как отмечают производители продуктов, логистика уже подорожала. В Минэнерго пока не видят оснований для государственного регулирования, сообщают "Известия".

Напомним, потребительская инфляция в России с 1 по 7 ноября замедлилась до 12,52% в годовом выражении против 12,69% неделей ранее.

Теги: продукты, топливо, грузоперевозки



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