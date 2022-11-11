11 Ноября 2022
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Экономика В России
Фото: nakanune.ru

Минфин России решил удержать госдолг в пределах 20% ВВП

Министерство финансов России намерено сохранить соотношение государственного долга и ВВП до 2030 года на уровне, не превышающем 20%.

Об этом говорится в плане деятельности министерства на 2022–2027 гг. В предыдущем аналогичном документе – на 2021–2026 годы  – позиция ведомства была более мягкой - Минфин заложил в план соотношение госдолга и ВВП на уровне 22%.

Согласно проекту федерального бюджета на ближайшие три года, в 2025 году объем госдолга достигнет 29,9 трлн руб., или 17,5% ВВП (в том числе внутренний – 25 трлн, внешний – 4,9 трлн), против 20,9 трлн руб., или 16% ВВП (внутренний – 16,5 трлн, внешний – 4,4 трлн), по итогам 2021 года, сообщают "Ведомости".

 

Теги: Минфин, ВВП, госдолг



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