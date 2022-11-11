11 Ноября 2022
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Политика В России
Фото:s30466105235.mirtesen.ru

Центры по противодействию идеологии терроризма появятся в каждом регионе России

Координационные центры по противодействию идеологии терроризма и профилактики экстремизма появятся в каждом из российских регионов.

Соответствующее распоряжение отдал министр образования и науки Валерий Фальков. "Сегодня как никогда важно своевременно оценивать риски деструктивных проявлений и на этой основе вырабатывать эффективные превентивные меры. Особое внимание необходимо уделить противодействию деструктивным и криминальным проявлениям в молодежной среде, представляющим реальную опасность для российского общества", — заявил он.

Одним из направлений работы этих центров является мониторинг информационных "вбросов" и распространения дезинформации. Сегодня уже работают 43 таких центра в 22 регионах, в том числе в Донецкой и Луганской народных республиках. В 2023 году они должны быть организованы во всех остальных субъектах.

На базе координационных центров проводится обучение государственных и муниципальных служащих, профессорско-преподавательского состава и специалистов, ответственных за профилактическую работу с молодежью, сообщают "Ведомости".

Теги: терроризм, экстремизм



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