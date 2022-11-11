В L`Oreal опровергли возвращение на российский рынок

Поставки в Россию косметических брендов Giorgio Armani Beauty, Lancome, Kerastase и Redken, которые принадлежат французской компании L`Oreal невозможны из-за санкций.

"Относительно циркулирующей в российских СМИ ошибочной информации о том, что Giorgio Armani Beauty снова будет импортироваться в Россию, L`Oreal вновь заявляет, что ее позиция не изменилась. L`Oreal строго соблюдает санкции ЕС и США",— сказано в сообщении L`Oreal, сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что компания перестала продавать большую часть своих брендов, за исключение "основных товаров для ежедневного использования".

Ранее Минпромторг заявил, что бренды косметики и парфюрмерии Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani и Kerastase вернутся на российский рынок.