11 Ноября 2022
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Экономика В России
Фото: Кольцовская таможня

В L`Oreal опровергли возвращение на российский рынок

Поставки в Россию косметических брендов Giorgio Armani Beauty, Lancome, Kerastase и Redken, которые принадлежат французской компании L`Oreal невозможны из-за санкций.

"Относительно циркулирующей в российских СМИ ошибочной информации о том, что Giorgio Armani Beauty снова будет импортироваться в Россию, L`Oreal вновь заявляет, что ее позиция не изменилась. L`Oreal строго соблюдает санкции ЕС и США",— сказано в сообщении L`Oreal, сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что компания перестала продавать большую часть своих брендов, за исключение "основных товаров для ежедневного использования".

Ранее Минпромторг заявил, что бренды косметики и парфюрмерии Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani и Kerastase вернутся на российский рынок.

Теги: LOreal, косметика, бренды



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Ранее 07.11.2022 08:32 Мск Yves Saint Laurent и Giorgio Armani возвращаются в Россию


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