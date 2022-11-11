Вместе все преодолеем. Наталья Комарова в обращении к югорчанам обозначила приоритеты развития округа

Губернатор Югры Наталья Комарова на внеочередном заседании окружного парламента, которое состоялось 9 ноября, выступила с отчетом о результатах деятельности правительства автономного округа за 2022 год, инвестиционным посланием, обращением к жителям, депутатам и представителям общественности региона. Подробнее о значимом политическом событии Ханты-Мансийского автономного округа в материале Накануне.RU.

В начале отчета губернатор подвела итоги текущего года, который был признан годом здоровьесбережения. Наталья Комарова отметила, что высокотехнологичную медицинскую помощь получили свыше 12 тысяч югорчан.

"По программе модернизации первичного звена здравоохранения до конца года будут введены в эксплуатацию шесть объектов: это амбулатория в поселке Сергино, фельдшерско-акушерские пункты в деревнях Белогорье, Ягурьях, больница в деревне Русскинская, амбулатория в селе Локосово, участковая больница в Горноправдинске", - подчеркнула глава региона.

Югра в числе лучших субъектов России

Также Наталья Комарова сообщила об основных достижениях автономного округа. Регион занимает лидирующие позиции в федеральных рейтингах. Так, например, Югра входит в десятку лидеров рейтинга регионов России по качеству жизни (восьмая позиция), сохраняет 12 позицию по коэффициенту рождаемости в РФ.

Ханты-Мансийский автономный округ занимает пятую позицию в рейтинге регионов России по социально-экономическому положению и является лидером рейтинга регионов России по реализации механизмов поддержки СО НКО и социального предпринимательства.

В национальном рейтинге состояния инвестклимата Югра на шестой позиции. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) в отношении региона подтвердило наивысший кредитный уровень “ААА(RU)”, прогноз “Стабильный”.

Объем инвестиций в основной капитал по итогам 2022 года превысит 1,1 триллиона рублей. В расчете на душу населения — более 658 тыс. руб.

“Рост инвестиций будет обеспечиваться за счет запуска решений, принятых в 2022 году. Ключевая задача — освоение новых направлений, территорий для сотрудничества с инвесторами, наращивание экономического сотрудничества с нашими стратегическими партнерами — странами СНГ, БРИКС и ШОС”, - обозначила Наталья Комарова приоритеты инвестиционной политики автономного округа на 2023 год.

Начата реализация крупнейших проектов: второй мост через Обь и Научно-технологический центр в Сургуте. В 2030 году, за счет инвестпроектов будет создано более 10 тыс. рабочих мест.

Это - не просто цифры, это прямой показатель работы команды Югры по повышению качества жизни югорчан. Как отметил сенатор Александр Новьюхов, в этом направлении власти округа ведут системную, комплексную работу.

“Хотелось бы отметить важные цифры по улучшению инвестклимата. До 2050 года поставлена задача, создать определенные условия, направленные на диверсификацию экономики в сфере технологии современных процессов, которые сегодня формируют современный мир. Это вопросы, связанные с экологией, обеспечением новых образовательных стандартов, которые сегодня крайне необходимы для нашей экономики. Важно, что все эти процессы идут с участием общественных организаций, жителей Югры: как при формировании бюджета, так и при создании новых кластеров”, - отметил представитель Совета Федерации.

Югра - на страже энергетической безопасности России

Югра - главный нефтедобывающий регион России и во многом энергетическая безопасность государства на сегодняшний день напрямую зависит от решений, принимаемых в Ханты-Мансийском автономном округе.

“Понимая ответственность Югры за обеспечение энергетического суверенитета страны, продолжим создавать условия для пополнения нефтегазовых резервов, повышая при этом уверенность российской экономики, работая в “зеленом” тренде. Один из проектов развития нефтяной отрасли региона в составе федерального проекта “Технологии освоения трудноизвлекаемых углеводородов” - развитие отраслевого лабораторного комплекса “Центр исследования керна”, - обратила внимание Наталья Комарова.

Результаты исследований сформируют пул эффективных методов увеличения нефтеотдачи пластов на месторождениях.

Глава региона поручила департаменту недропользования совместно с Научно-аналитическим центром рационального недропользования имени Владимира Шпильмана до конца 2023 года выполнить комплекс исследований горных пород, обеспечивающих создание цифровых паспортов керна.

Оценивая выступление губернатора, сенатор Эдуард Исаков отметил, что сегодня Россия живет в условиях международных санкций и они, безусловно, влияют на нас, на нашу повседневность.

“Однако Югра, с ее огромным человеческим потенциалом и технологиями, способна обеспечивать достойную энергетическую безопасность страны. Быть примером российского региона, где развиты эффективные инструменты взаимодействия с инвесторами, существует высокий уровень открытости и ориентированность на запросы бизнеса и граждан. По прогнозу Международного энергетического агентства, мировой спрос на нефть к 2025 году вырастет на 6,5 миллиона баррелей в сутки. И наш регион сделает все для того, чтобы Россия и дальше оставалась сильным и независимым государством, способным вести большую политику в многополярном мире”, - подчеркнул политик.

Югра - регион для молодых

Значительный блок обращения Натальи Комаровой был посвящен развитию человеческого потенциала и повышению качества жизни.

Огромное внимание в регионе уделяют тому, чтобы молодые люди смогли реализовать себя в автономном округе, а не за его пределами. По поручению губернатора, департамент общественных, внешних связей и молодежной политики вместе с активной молодежью должен разработать и внести в правительство проект “Регион для молодых”.

В 2023 году в региональную систему подготовки квалифицированных кадров войдет образовательный центр — филиал Пермского национального исследовательского политехнического университета в городе Когалыме, важный элемент в экосистеме высшего образования.

По словам Натальи Комаровой, югорчане, не уезжая из региона, смогут получать образование по основным направлениям деятельности нефтегазодобывающего сектора: геология, разработка нефтяных и газовых месторождений, бурение. А 1 сентября 2023 года в Югре откроется два образовательно-производственных центра по федеральному проекту “Профессионалитет”.

Губернатор Югры также презентовала совместный проект со Сбером в сфере образования — “Школа 21. Югра”, который займется подготовкой требующихся автономному округу кадров.

Однако привлекательным для молодежи регион делает не только возможность получить образование. Еще одним приоритетом работы команды Югры Наталья Комарова обозначила ликвидацию аварийного жилья. На сегодняшний день в регионе 2 млн 553 тыс. кв. м аварийного, фенольного, ветхого деревянного многоквартирного жилья.

“Мы расселяем аварийный жилищный фонд опережающими темпами, занимаем по этому показателю второе место среди субъектов Российской Федерации. После 2017 года уже признано аварийным около 950 тысяч квадратных метров жилья (2065 домов). Это в том числе 152 тысячи квадратных метров (218 домов) жилищного фонда в щитосборных домах, при строительстве которых использовались конструктивные элементы с высоким содержанием фенола”, - отметила губернатор.

Профильному департаменту поручено внести на рассмотрение в правительство план по ликвидации всего деревянного многоквартирного жилого фонда и расселению из него людей в современные дома. Проект потребует вложения значительных ресурсов. Однако сомнений в том, что власти региона справятся с этой задачей не возникает - ранее в краткие сроки в Югре закрыли вопрос с проживанием людей в балках.

2023 год в Югре - год Взаимопомощи

В условиях специальной военной операции и антироссийских санкций работа правительства и губернатора региона в этом году была сосредоточена на мерах сохранения уровня жизни людей, сохранения рабочих мест, социальных мер поддержки наиболее уязвимых категорий граждан.

Среди новых мер социальной поддержки, распространенных на 103 300 человек, открытых в этом году:

– единовременная денежная выплата 15 000 рублей женщинам, родившим первенца в возрасте до 35 лет;

– единовременная денежная выплата 5 000 рублей на каждого ребенка семьям с детьми, имеющим низкий доход, и семьям с детьми-инвалидами;

– ежемесячное пособие 15 000 рублей опекунам совершеннолетних недееспособных граждан при условии заключения социального контракта;

– выплаты 10 тысяч рублей гражданам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лицам без гражданства, вынужденно покинувшим территории Республик и прибывшим в Российскую Федерацию;

– выплаты, меры государственной поддержки гражданам, несущим военную службу для выполнения задач в ходе специальной военной операции и членам их семей;

– оздоровительный отдых для 44 553 детей, в том числе для 797 детей, прибывших из Макеевки Донецкой Народной Республики, 30 детей из Горловки Луганской Народной Республики.

Во время обращения к югорчанам губернатор Наталья Комарова отметила, что средства депутатского фонда будут направлены на оказание помощи жителям Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Также глава региона вручила награды за спасение людей в экстремальных условиях, добровольческую, благотворительную деятельность жителям автономного округа.

“В поддержку инициатив десятков тысяч югорчан, с уважением к ним предлагаю объявить 2023 год в Югре Годом взаимопомощи для каждого из нас, кто делает мир лучше, неравнодушен к ближним, помогает потому, что не может иначе”, - завершила свое выступление Наталья Комарова.

Общественники инициативу поддержали. Так, медсестра Няганской окружной больницы Инна Акатьева, которая в апреле 2022 года в числе первых добровольцев с риском для жизни в составе бригады врачей работала в ДНР, заявила, что благодарна Наталье Комаровой, за решение посвятить следующий год взаимопомощи, волонтерству.

“Мне понравилось, что мы услышаны, что наступающий год - это год волонтерства. Мы недаром помогаем друг другу и будем помогать. Это важно, нужно и это замечено. Помогая другим, ты большей частью помогаешь себе, потому что ты реализуешь себя”, - сообщила она.

Отметим, что сразу после ежегодного обращения губернатора Натальи Комаровой состоялся стратегический форум “Команда Югры", на котором югорчане выработали 63 предложения по развитию региона. Цель мероприятия собрать идеи югорчан, которые лягут в основу дорожных карт по реализации планов на следующий год и Стратегии социально-экономического развития Югры до 2050 года.

В обсуждениях участвовали 1300 человек, 500 из которых присоединились онлайн. Площадка объединила представителей органов власти, бизнеса, общественников и депутатов со всего округа. Обсуждения проходили по четырем направлениям: комфортная среда, инвестиции, качество жизни, научное и цифровое развитие.