Блогер Некоглай подал жалобу на решение суда, решившего его депортировать

Блогер Некоглай (Николай Лебедев) подал апелляционную жалобу на решение Пресненского суда Москвы, решившего его депортировать. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского городского суда. Судебное заседание запланировано на пятницу на 13.00 по мск.

Напомним, что Лебедев является гражданином Молдавии. По данным СМИ, его задержала полиция, когда молодой человек не смог предоставить документы, удостоверяющие личность. Вчера Пресненский суд признал блогера виновным в нарушении миграционного законодательства и назначил ему штраф в 5 тыс. рублей, а также административное принудительное выдворение за пределы РФ.

Накануне Некоглай попал в скандал с пародийным видео, снятым им для соцсети. Он спародировал российского солдата, на которого дрон сбрасывает гранаты, а тот, не растерявшись, их отбрасывает и спасается. Видео дошло до депутата заксобрания Свердловской области Алексея Свалова. Тот посчитал пародию парня оскорбительной, в связи с чем обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой провести проверку. С этим же требованием в Генпрокуратуру и МВД обратилась директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.