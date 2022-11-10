10 Ноября 2022
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Общество В России
Фото: В.Н. Горелых

В Госдуме хотят ввести пожизненное за диверсию с использованием патогенов

В Государственную думу внесли законопроект, предусматривающий более жестокое наказание по статьям 205 и 281 УК РФ. Например, за диверсию с использованием патогенных биологических агентов (патогенов), человеку может грозить пожизненное заключение.

В пояснительной записке указано, что в статье 281 указан список объектов, в отношении которых могут совершаться диверсионные действия, однако в нем не упоминаются компоненты природной среды и население (люди). Вместо них есть строка "иные действия", направленные на достижение преступной цели, однако и это понятие не раскрыто.

"В современных условиях экономическая безопасность и обороноспособность РФ могут быть существенно ослаблены не только путем взрывов и поджогов, нарушающих функционирование объектов промышленной, транспортной, социальной и иной инфраструктуры, но и посредством преднамеренного выведения из хозяйственной деятельности трудоспособного населения, заражения сельскохозяйственных животных и растений, приведения в негодность пищевых и сырьевых ресурсов, поражения и уничтожения иных компонентов природной среды", - говорится в записке.

Таким образом, эти виды диверсий, в отличие от преступлений против жизни и здоровья человека, а также общественной и экологической безопасности, способны подорвать экономическую безопасность и обороноспособность РФ. В связи с этим, их целью являются именно основы конституционного строя и безопасность государства.

Теги: Госдума, диверсия, патогены



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