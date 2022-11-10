10 Ноября 2022
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

В РЖД снова обратились в Совет ЕС с просьбой отменить санкции

Российская железная дорога, спустя более чем три месяца, снова направила обращение в Совет Европейского союза с просьбой отменить санкции. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В РЖД отмечают, что Совет не только не рассмотрел заявление, но и не пояснил столь длительное молчание по этому вопросу. Это, как считают в компании "может свидетельствовать о степени пренебрежения и безразличия, с которой в Совете ЕС относятся к российским гражданам.

Напомним, что первое обращение от железной дороги было направлено еще в июле. В нем сообщалось, что ограничения компании, не позволяющие выполнять социально значимые функции, в первую очередь дискриминируют граждан РФ, а также противоречат многим нормам международного права и актов самого ЕС.

"Экспортные эмбарго в отношении железнодорожной техники стали причиной прекращения выполнения договорных обязательств компаниями Siemens и Talgo по поставкам и техническому обслуживанию поездов "Сапсан", "Ласточка", "Стриж". Тем самым была создана угроза безопасности перевозок. Это потребовало от РЖД принятия срочных мер и дополнительных расходов для обеспечения безопасной эксплуатации этих поездов. При этом санкционные акты Совета ЕС запрещают судам стран-членов Европейского Союза удовлетворять требования компании о взыскании убытков, связанных с незаконным расторжением европейскими контрагентами договоров по причине санкций", - сообщали ранее в РЖД.

Теги: РЖД, Совет ЕС, санкции



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