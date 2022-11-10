В Челябинской области грузовик съехал в котлован и задавил двух рабочих

В Златоусте грузовик съехал в котлован и задавил двух рабочих. Они погибли, сообщили Накануне.RU в УГИБДД по Челябинской области.

ДТП произошло сегодня днем на улице Металлистов. Водитель МАН, двигаясь на спуск, по предварительным данным, не справился и съехал в котлован, где производились работы по ремонту трубопровода. В результате аварии погибли двое рабочих 22 и 24 лет.

По словам водителя, у автомобиля отказала тормозная система.