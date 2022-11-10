Студент из Астрахани арестован в Москве по делу о госизмене

Глеб Вердиян, которого на днях арестовали в Москве по делу о госизмене, оказался 21-летним жителем Астрахани, передает РИА Новости.

На странице молодого человека в соцсети говорится, что он в прошлом году году окончил колледж строительства и экономики АГАСУ в Астрахани.

В начале ноября Лефортовский суд Москвы отправил россиянина в СИЗО по делу о госизмене. Подробности не раскрываются из-за секретности материалов.

Отмечается, что арестованный — один из самых молодых фигурантов по статье "госизмена" в современной истории России, если не самый молодой.

Ранее Томский областной суд признал виновным в госизмене физика Александра Луканина. С учетом статьи 64 УК, которая предусматривает назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено, его приговорили к семи с половиной годам колонии строгого режима.