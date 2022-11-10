10 Ноября 2022
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Фото: Накануне.RU

"Сириус" хотят расширить за счет Сочи, не спросив мнения жителей - Затулин

Депутат Госдумы от Сочинского округа Константин Затулин ("Единая Россия") раскритиковал правительственный законопроект о расширении на 88 тыс. гектаров федеральной территории "Сириус" – за счет сокращений площадей самого Большого Сочи. Правительство, внесшее законопроект в Госдуму, в свою очередь, ссылается на исполнение поручения президента России.

Расширить "Сириус" предлагается за счет 14 населенных пунктов (25 тыс. жителей), а также территории Сочинского национального парка, Кавказского биосферного заповедника, территорий институтов РАН и т.д.

Затулин в своем отзыве указывает, что правительство не указывает никаких оснований для расширения "Сириуса" (это правда – ссылка только на поручение президента). Также депутат сообщает, что опрос населения не проводился.

По словам Затулина, если территории будут переданы, то возникнет резкий дисбаланс бюджетной обеспеченности доходами на одного жителя - 17575 рублей в Сочи против 95866 рублей в ФТ "Сириус". "Сочи потеряет общую перспективу развития как зимне-летнего курорта", - полагает Затулин.

Он также указывает, что действия краевой и Генпрокуратуры по пересмотру участков, переданных в собственность и аренду сочинцев с 1991 по 2021 гг. "вызывают нарастающее недовольство жителей города".

Законопроект депутат предлагает отложить.

Напомним, суды прокуратуры с арендаторами земельных участков действительно уже не раз попадали в скандалы (чего стоит хотя бы случай с фермерами из "Краснополянской косметики"), а планы властей по Кавказскому биосферному заповеднику не раз вызывали возмущение экологов.

Теги: сириус, константин затулин, сочи, расширение



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