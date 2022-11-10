Выбросы на Коркинском угольном разрезе за 5 лет сокращены в 26 раз

Правительство Челябинской области высоко оценило результаты проекта рекультивации Коркинского уголовного разреза. Итоги работы были представлены на Координационном совете при губернаторе Челябинской области по вопросам экологии в рамках стратегической сессии на тему "Актуальные вопросы реализации Федерального проекта "Чистый воздух" в Челябинске, сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК.

Работы по ликвидации Коркинского угольного разреза начались в 2017 году. До этого несколько десятилетий разрез был одной из самых острых экологических проблем региона, эндогенные пожары загрязняли воздух, а оползневые явления на бортах разреза грозили разрушением жилых домов и социальных объектов в близлежащих поселениях.

За пять лет специалисты ООО "Промрекультивация" локализовали 556 тысяч квадратных метров зон самонагревания при общей площади горной выработки разреза более 8 млн квадратных метров. Выбросы снижены с 950 тонн в год в 2017 году до 36 тонн в год в 2021 году. То есть практически сведены к нулю. По данным независимых лабораторий ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области", ФГБУ «"ЦЛАТИ по УФО" и ООО "Уральская комплексная лаборатория промышленного и гражданского строительства", по итогам регулярных наблюдений в течение 2022 года ни разу не было превышения допустимых концентраций содержания вредных веществ в воздухе.

"Существенного сокращения выбросов удалось достичь благодаря реализации проекта ликвидации отработанной выработки угольного разреза Коркинский с использованием закладочного материала обогатительной фабрики Томинского ГОКа. Окончательное заполнение отработанной выработки разреза предусмотрено к 2050 году. Далее начнётся биологическая рекультивация", - рассказала главный эколог ООО "Промрекультивация" Дарья Пурдяева.

В конце прошлого года ООО "Промрекультивация" вместе со всеми предприятиями Группы РМК в Челябинской области присоединились к Региональному экологическому стандарту региона. Обладателями специального электронно-цифрового знака экостандарта стали Кыштымский медеэлектролитный завод (КМЭЗ, Кыштымский городской округ), Михеевский ГОК и обогатительная фабрика «Инвест Развитие» (Варненский район), завод «Карабашмедь» (Карабашский городской округ), Томинский ГОК (Сосновский район), компания «Промрекультивация» (Коркинский район) и Александринская горно-рудная компания (Нагайбакский район). В рамках Координационного совета представителям всех предприятий вручены "Знаки присоединения к Экостандарту".

"Челябинским экостандартом был задан очень высокий уровень требований к корпоративному сектору, тем самым был запущен процесс формирования института экологической репутации бизнеса. Мы наблюдаем повышение экологической ответственности промпредприятий. Все, кто подключился к экостандарту, доказывают это на практике. И мы тщательно следим за тем, чтобы слова у бизнеса не расходились с делом", - подчеркнул председатель Координационного Совета при Губернаторе Челябинской области по вопросам экологии Рашид Исмаилов.

Региональный экологический стандарт Челябинской области – это свод норм, правил и рекомендаций в отношении субъектов, которые оказывают или могут оказывать воздействие на окружающую среду. Это флагманский проект Координационного совета, направленный на формирование экологического благополучия Южного Урала. Инициатива разработана и реализуется по указанию Алексея Текслера.