В Челябинской области открыли горячую линию для семей мобилизованных по вопросам недвижимости

В Челябинской области для членов семей мобилизованных открыли горячую линию в Росреестре. Она создана для оказания консультационной помощи по оформлению недвижимости в собственность.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления Росреестра и Кадастровой палаты по Челябинской области, горячая линия для южноуральцев будет действовать на постоянной основе, а звонки приниматься на протяжении всего рабочего дня. Обратившимся расскажут о порядке проведения имущественных сделок и сокращении сроков государственной регистрации прав на недвижимое имущество, а также о документах необходимых для оформления прав на земельные участки и объекты капитального строительства.

Получить консультацию можно по номеру телефона 8(351)237-33-14.