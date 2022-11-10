10 Ноября 2022
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Фото: Накануне.ru

СМИ: В аэропорту "Домодедово" неизвестные с автоматами отобрали у мужчин $4 млн

В аэропорту "Домодедово" неизвестные с оружием совершили ограбление пассажиров, забрав у них сумки с наличными.

Источник РИА Новости сообщил, что на площади перед аэропортом неизвестные напали на мужчин, прилетевших из Бишкека, забрали у них около четырех миллионов долларов и скрылись.

По данным ТАСС, нападавшие были с автоматами. Они также угнали два автомобиля - Lexus и Toyota Land Cruiser. Позднее машины были обнаружены полицейскими. В результате инцидента никто не пострадал.

В аэропорту заявили, что стрельбы в ходе ограбления не было. "ЛУ МВД проводит проверку", - сказали в пресс-службе воздушной гавани.

Теги: домодедово, ограбление, автоматы



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