Застройщика "Екатеринбург-ЭКСПО" и терминалов "Кольцово" потребовали признать банкротом

Сразу 78 компаний-подрядчиков настояли на банкротстве старейшего екатеринбургского застройщика "Русград". Истцы заверяют, что генеральный подрядчик компании до сих пор не расплатился с ними по контрактам.

Информация с требованием признать "Русград" банкротом появилась на сайте "Федресурс", который опубликовал сообщение о судебном акте и открытии конкурсного производства. Подрядчики уверяют, что компания брала государственные заказы, однако по завершению просто отказывалась расплачиваться с рабочими. Так произошло в Арамиле во время строительства школы, а также при возведении цеха завода им. Калинина в уральской столице.

Среди недовольных числится и МУП "Водоканал", который заключил с компанией контракт на 1 млрд рублей. За эту сумму необходимо было до 31 декабря провести реконструкцию и модернизацию очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации города Ревда. Однако октябрьская проверка показала, что работы выполнены только на 3,6%. В дело вмешалась и прокуратура, которая привлекла руководителя "Русград" к административной ответственности и назначила директору дисквалификацию сроком на шесть месяцев.

"Русград" известен строительством "Екатеринбург-ЭКСПО" и терминалов международного аэропорта "Кольцово". Ранее на собрании кредиторов было решено назначить временного управляющего, после чего начать процедуру банкротства.