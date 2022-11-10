10 Ноября 2022
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Экономика В России
Фото: kremlin.ru

Мы с 24 февраля так шпарим, как за десять лет до этого не работали никогда – глава ВТБ

Глава банка ВТБ Андрей Костин дал оптимистичную оценку текущему состоянию рынка. Он рад, что "клиенты живы, мы выжили".

"Мы с 24 февраля так шпарим, как за десять лет до этого не работали никогда. Но за это время мы только на 30% занимались созданием чего-то нового, инфраструктуры, а в большей части решали образовавшиеся проблемы", - рассказал Костин на форуме Finopolis.

"Наши клиенты живы, несмотря на все, что произошло с февраля. Клиент не очень сильно почувствовал все эти события на примере банков. Мы уже выжили, пережив первый шок", - отметил банкир.  

Теги: андрей костин, втб, кризис



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