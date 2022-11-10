В Челябинской области руководителей теплоснабжающей организации осудили за хищение 50 млн рублей

В Еманжелинске учредителя и двух бывших директоров теплоснабжающей организации "Уралсервис" приговорили к срокам в колонии за хищение свыше 50 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В 2017-2019 гг. они собирали платежи с населения в виде оплаты за потребленные услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения, но поставщикам сообщали, что денег нет для оплаты по договорным обязательствам. В результате они похитили свыше 50 млн рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.

Учредителя организации приговорили к 8 годам в колонии строгого режима, его соучастников к 2,5 годам в колонии общего режима каждому. Также им запрещено заниматься коммерческой деятельностью в сфере жилищно-коммунального хозяйства сроком от 2 до 3 лет.