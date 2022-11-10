Конец всегда приходит незаметно и, как правило, сзади - Греф

Глава Сбербанка Герман Греф оценил перспективы окончания кризиса.

"Видим ли мы какие-то признаки конца кризиса? Я бы сказал, что не видно по одной простой причине: конец всегда приходит незаметно и, как правило, сзади. Поэтому мы его не видим. Жизнь стала значительно более яркой, красочной интересной, и, похоже, в ближайшие годы она будет еще более интересной", - дал Греф прогноз на форуме Finopolis.

В ходе дискуссии глава ЦБ Эльвира Набиуллина похвалила визионерский талант Грефа: "Герман Оскарович умеет видеть контуры даже отдаленного будущего и часто оказывается прав".