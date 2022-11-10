В Челябинске осужденный за убийство судьи не смог выйти из колонии

В Челябинске суд отказал в освобождении по болезни осужденному за убийство судьи Арбитражного суда Чеченской республики и его знакомого, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В 2014 году Верховным судом Кабардино-Балкарии он был приговорен к 24 годам лишения свободы за убийство двух человек с целью завладения дорогостоящим автомобилем. Осужденный обратился в суд с ходатайством об освобождении в связи с имеющимся заболеванием.

Однако суд установил, что заболевание не подпадает под действие ст. 81 УК РФ и Перечня заболеваний, препятствующих отбыванию наказания. Кроме того, мужчина допускал нарушения режима содержания, а причиненный преступлением вред не возмещал.

Металлургический районный суд отказал в удовлетворении ходатайства. Челябинский областиной суд оставил решение в силе.