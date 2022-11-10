С 1 января в России может быть введен акциз на газировку: 7 рублей за литр

Госдума во втором чтении одобрила законопроект об акцизе на газировку (сахаросодержащие напитки). Если документ будет окончательно принят, с 1 января 2023 года будет взиматься акциз в размере 7 руб. за литр.

Подакцизными станут безалкогольные напитки с добавлением сахара и других подслащивающих веществ, содержание которых превышает 5 граммов на 100 миллилитров напитка.

"При этом не будут облагаться акцизом специализированные напитки, прошедшие госрегистрацию и включенные в единый реестр специализированной пищевой продукции; а также напитки брожения, квасы с содержанием этилового спирта от 0,5% до 1,2% включительно, соки, нектары, сокосодержащие напитки и морсы", - пояснили в Госдуме.

Федеральный бюджет за счет такого акциза может пополниться на 35 млрд руб. в год. Средства будут направлены на борьбу с диабетом.