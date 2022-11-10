10 Ноября 2022
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Политика В России
Фото:Накануне.RU

КПРФ вносит в Госдуму Избирательный кодекс

КПРФ вносит в Госдуму Избирательный кодекс РФ. Глава группы разработчиков кодекса – депутат Юрий Синельщиков – заявил, что идея кодифицировать избирательное право появилась еще в 1992 году, но за 30 лет так и не была властями осуществлена.

По словам Синельщикова, группа работает над кодексом с начала года и, предположительно, продолжит это делать до конца 2022 года.

"Российское законодательство о выборах чрезмерно громоздко и нестабильно. Оно содержит двойные стандарты. Это законодательство является инструментом сохранения существующей политической власти", - заявил депутат на круглом столе, организованном в Госдуме коммунистами.

"Кодекс позволит обеспечить реальную политическую конкуренцию", - полагает Синельщиков.  

"Сегодня избирательный процесс регулируется Конституцией, шестью федеральными законами и множеством региональных законов и актов. Сегодня члены избиркомов вынуждены заниматься лингвистическим анализом, расшифровкой и трактовкой избирательных законов", - раскритиковал коммунист текущее положение дел.

Правда, в самой команде разработчиков пока нет единодушия. В частности, дискуссии вызвали вопросы по поводу графы "против всех", ограничения пассивного избирательного права, голосования за рубежом.

Теги: кпрф, избирательный кодекс, выборы, госдума



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