10 Ноября 2022
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Минобороны предложило сократить срок контрактной службы иностранцев в армии РФ, - "Ведомости"

Минобороны России предложило сократить с пяти лет до одного года срок заключения контракта на прохождение военной службы для иностранных граждан, пишут "Ведомости".

Соответствующие поправки предлагается внести в Положение о порядке прохождения военной службы. Если изменения одобрят, они вступят в силу с марта 2023 года.

Предусматривается, что срок контракта может быть сокращен для должностей, для которых предусмотрены воинские звания солдат, матросов, сержантов и старшин.

Ранее в Госдуме предлагали снять возрастное ограничение для военной службы по контракту. Сейчас контракт на военную службу могут заключить граждане в возрасте 18-40 лет, иностранцы – до 30 лет.

Теги: минобороны, иностранцы, контракт



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