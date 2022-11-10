10 Ноября 2022
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Шойгу: Российские войска покидают Херсон

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Общество В России
Фото: Накануне.ru

В Херсонской области запретили продажу алкоголя

В Херсонской области запретили продажу алкоголя. Указ 9 ноября подписал врио губернатора региона Владимир Сальдо.

Согласно документу, продажа алкоголя запрещена в магазинах, заведениях общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.

Нарушителям грозит штраф: для физлиц - до 50 тысяч рублей, для юрлиц - от 100 до 300 тысяч рублей.

Указ был размещен в Telegram-канале Генического района Херсонской области. Его подлинность подтвердили в пресс-службе Сальдо, сообщает РИА Новости.

Напомним, накануне командующий объединенной группировкой войск в зоне СВО Сергей Суровикин принял решение о выводе войск из Херсона. Министр обороны России Сергей Шойгу поручил принять все меры для безопасной переброски союзных сил на Херсонском направлении с правого на левый берег Днепра.

Эвакуация Херсонской области была завершена три дня назад. Областные власти объявили, что с правого берега Днепра ушел последний теплоход, теперь оставшиеся в правобережном Херсоне граждане будут эвакуироваться своими силами.

Теги: алкоголь, продажа, херсонская область



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