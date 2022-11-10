Чистая прибыль Сбербанка с начала года превысила 50 миллиардов рублей

Чистая прибыль Сбербанка с начала года превысила 50 млрд руб. В октябре банк заработал 122,8 млрд руб., розничный портфель с начала года вырос на 9%, корпоративный – на 11,9%, объем выдачи кредитов вернулся на уровень второго полугодия 2021 года, сообщил председатель правления Сбера Герман Греф на форуме Finopolis.

"Во втором полугодии мы видим стабилизацию уровня риска, а расходы на резервы по совокупному кредитному портфелю возвращаются на докризисный уровень", - заявил Греф.

Он добавил, что банк перестанет пользоваться послаблениями регулятора и вернется к ежемесячной публикации финансовой информации.