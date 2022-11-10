В двух штатах США должны пройти повторные выборы, которые определят партию-победителя в Сенате

Судьба американского сената - какая партия получит там контроль - будет решаться на повторных выборах. По итогам голосования 8 ноября обе партии получают по 49 мест. И республиканцам для победы нужно выигрывать в обоих штатах.

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Сейчас, как сообщают американские СМИ, республиканцы лидируют - 49 против 48 у демократов. Однако гонка в Аризоне, хотя там подсчитано всего 76% голосов, почти наверняка выиграна демократами - слишком велик разрыв. Хотя теоретически он преодолевается, практически это крайне маловероятно. Поэтому Аризона остается за демократами, и они набирают 49 мест.

Республиканцам нужно взять 51 место, то есть выиграть в оставшихся двух штатах - Джорджии, где уже назначен второй тур на 6 декабря, и Неваде, где кандидат-республиканец лидирует и теоретически еще может преодолеть планку 50%, но это маловероятно. Поэтому там, скорее всего, тоже пройдет второй тур. В Джорджии минимальный перевес (49,2% против 48,7%) остался за демократами.

По итогу прошедшего голосования республиканцам будет очень сложно выиграть Сенат, так как расклад 50 на 50 их не устраивает - за демократов в патовых ситуациях голосует вице-президент Камала Харрис.

Экс-президент США Дональд Трамп признал, что выборы в Конгресс были "отчасти разочаровывающими", но все равно назвал их "очень большой победой". Пока даже Палату представителей республиканцы не взяли.

Эксперты считают, что республиканцы все же возьмут под контроль Палату представителей, но с гораздо меньшим отрывом, чем они ожидали, и это не та "красная волна", которую они ожидали. Президент Джо Байден сказал, что прогнозы большой победы республиканцев не подтвердились.

В стане республиканцев многие считают, что вред нанесла активность Трампа в конце предвыборной кампании.

"Несмотря на то что 70% населения страны считает, что мы на неверном пути, две трети считают, что мы находимся в рецессии, люди пессимистично смотрят в будущее, и люди в основном считают, что политика Байдена вредит, а не помогает, - они все равно предпочли придерживаться этого, а не альтернативы, которую, боюсь, они ассоциируются с Трампом", - сказал республиканский политтехнолог Скотт Дженнингс.

Он и другие эксперты полагают, что демократам удалось мобилизовать своих сторонников тем, что республиканцы могут отнять у них "право" на аборты. Также отмечаются слабые кандидаты от "красных".