Хирурги в бронежилетах извлекли из груди российского военного неразорвавшийся боеприпас

Уникальную операцию по извлечению неразорвавшегося боеприпаса из груди российского военнослужащего провела бригада военных хирургов из Центрального военного клинического госпиталя Минобороны РФ им. П.В.Мандрыка.

Операция проходила на базе районной поликлиники в Белгородской области. Как сообщили в Минобороны России, пациентом был участник СВО.

Младший сержант Николай Пасенко поступил с диагнозом "проникающее ранение грудной клетки". При обследовании выяснилось, что в теле пациента - неразорвавшийся боеприпас, который пробил ребра, легкие и застрял у позвоночника между аортой и нижней полой веной вблизи сердца. Риск детонации был крайне высок. Несмотря на это, военные врачи вместе с гражданскими коллегами приняли решение проводить операцию, предварительно надев средства бронезащиты под медицинские халаты.

После операции сержанта Пасенко доставили в Москву. Он находится на лечении и реабилитации в Центральном военном госпитале.

"Хирург решился меня оперировать, я был против. Не хотел врачей подставлять, не дай бог рванет. А хирурги надели бронежилеты. Вот, как видите, сижу перед вами", — рассказал военнослужащий Пасенко.

"Спасибо хирургу Дмитрию Киму, я буду ему всю жизнь благодарен. Он ответил: "Значит, вместе взорвемся". Вот и все. Очень смелый человек", — приводит слова сержанта Regnum.