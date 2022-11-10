Соловьев обвинил "Ельцин-центр" в потере поколения и ошибках системы образования

Потерянное поколение в РФ является результатом участия в Болонской системе образования и деятельности Ельцин-центра, поддерживающего чуждую для России систему ценностей. Об этом в эфире своего шоу заявил Владимир Соловьев.

"У нас поколение, которое мы потеряли, потому у нас абсолютно неправильная, мерзкая и дегенеративная система (образования), которая была принята в 90-е годы и которая не дает возможности педагогу воспитывать. Не дает возможность говорить правду о том, что такое хорошо и плохо, потому что надо быть толерантными. Потому что есть это капище Ельцин Центр, который рассказывает о том, какое несчастье вообще жизнь в России. Это главная мечта либерала - наворовать здесь и увалить туда", - рассуждает телеведущий.

Он также раскритиковал Болонскую систему и ЕГЭ, что в совокупности, по его словам, позволяет выпускать из школ только несформированные личности с отсутствием каких-либо необходимых для жизни знаний.

Напомним, что участники последнего "Иннопрома" также раскритиковали нынешнюю систему образования, а вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Андрей Бриль и заявил, что инициаторы введения Болонской системы "будут жариться в аду на сковородках".

Пока Соловьев критикует способность подрастающего поколения правильно размышлять, у других появляется все больше вопросов к выводам самого телеведущего. Недавно последний прокомментировал обращение мобилизованных из Казани, которые жаловались на отсутствие подготовки перед отправкой в зону СВО. Он заявил, что мобилизованным никто ничего не должен и те могли бы и сами получше подготовиться перед отправкой на фронт.

За мобилизованных вступился депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов, отметив, что они не пушечное мясо, а у Соловьева, как и других, нет морального права обвинять внезапно призванных на спецоперацию "еще вчерашних мальчишек".