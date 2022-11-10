Соловьев обвинил "Ельцин-центр" в потере поколения и ошибках системы образования

10 Ноября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Шойгу: Российские войска покидают Херсон

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область
Фото: скриншот из передачи &quot;Соловьев Live&quot;

Соловьев обвинил "Ельцин-центр" в потере поколения и ошибках системы образования

Потерянное поколение в РФ является результатом участия в Болонской системе образования и деятельности Ельцин-центра, поддерживающего чуждую для России систему ценностей. Об этом в эфире своего шоу заявил Владимир Соловьев.

"У нас поколение, которое мы потеряли, потому у нас абсолютно неправильная, мерзкая и дегенеративная система (образования), которая была принята в 90-е годы и которая не дает возможности педагогу воспитывать. Не дает возможность говорить правду о том, что такое хорошо и плохо, потому что надо быть толерантными. Потому что есть это капище Ельцин Центр, который рассказывает о том, какое несчастье вообще жизнь в России. Это главная мечта либерала - наворовать здесь и увалить туда", - рассуждает телеведущий.

Он также раскритиковал Болонскую систему и ЕГЭ, что в совокупности, по его словам, позволяет выпускать из школ только несформированные личности с отсутствием каких-либо необходимых для жизни знаний.

Напомним, что участники последнего "Иннопрома" также раскритиковали нынешнюю систему образования, а вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Андрей Бриль и заявил, что инициаторы введения Болонской системы "будут жариться в аду на сковородках".

Пока Соловьев критикует способность подрастающего поколения правильно размышлять, у других появляется все больше вопросов к выводам самого телеведущего. Недавно последний прокомментировал обращение мобилизованных из Казани, которые жаловались на отсутствие подготовки перед отправкой в зону СВО. Он заявил, что мобилизованным никто ничего не должен и те могли бы и сами получше подготовиться перед отправкой на фронт.

За мобилизованных вступился депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов, отметив, что они не пушечное мясо, а у Соловьева, как и других, нет морального права обвинять внезапно призванных на спецоперацию "еще вчерашних мальчишек".

Теги: Ельцин-центр, Соловьев, образование



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети