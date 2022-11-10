10 Ноября 2022
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Фото: управление общественных связей УГМК

Пассажиров трамвая "Екатеринбург-Верхняя Пышма" познакомят с городами-спутниками через аудиогид

В трамвае №333, связавшем Екатеринбург и Верхнюю Пышму, появится аудиогид, рассказывающий об истории каждого из городов на маршруте. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, проект презентуют уже 16 ноября на Общероссийском форуме стратегического развития "Города России 2030". Авторы намерены рассказать об истории городов-спутников, а также о современных социально значимых проектах и креативном бизнесе словами обычных жителей.

"Проект "Ближе" уникален тем, что в его создание вовлечены более 10 креативных индустрий обоих городов, истории вспоминают и рассказывают сами жители", – отметил директор-координатор социокультурных программ ВЭБ.РФ Олег Ракитов.

В салоне трамвая будет размещена инструкция для подключения к аудиомаршруту через izi.TRAVEL. К каждой из 14 остановок будет привязана своя небольшая история, повествующая об интересных фактах как прошлого, так и настоящего.

"Авторы проделали большую работу, создавая аудиогид. Команда независимых экскурсоводов "Екбгуляем" создавали историческую составляющую, собирая информацию в архивах и общаясь с краеведами. Представители Фонда городских инициатив весь сезон проводили онлайн- и офлайн-встречи, чтобы узнать больше о месте и людях, которые живут в нём, и вовлечь горожан в создание проекта", - рассказали в пресс-службе.

Напомним, первый в России межмуниципальный трамвайный маршрут "Верхняя Пышма – Екатеринбург" открылся 31 августа. Только за первые сутки на трамвае "Верхняя Пышма – Екатеринбург" проехали 4 тыс. человек.

Низкопольные трамваи "Львенок" бордово-желтого цвета начали возить пассажиров по маршруту №333. Его протяженность составляет 8,6 километра, всего на пути следования делается 14 остановок. Маршрут начинается на "Трамвайном кольце" в Верхней Пышме и следует до остановки "Фрезеровщиков" в Екатеринбурге.

Теги: аудиогид, трамвай, Екатеринбург, Верхняя Пышма



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