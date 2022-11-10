10 Ноября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU, Ирина Мишина

В Екатеринбурге коммерсанту дали срок и оштрафовали за контрабанду леса

В Екатеринбурге руководителю коммерческой организации вынесен приговор за контрабанду леса.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, 28-летнему бизнесмену вменялось 11 эпизодов по части 1 статьи 226.1 УК РФ (Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере). Все преступления были совершены в 2020 году.

Как показало расследование, мужчина организовал поставку свыше 845 кубометров лесоматериалов хвойных пород стоимостью более 7 млн рублей. В подтверждение законности поставленного леса он представил в Уральскую электронную таможню документы с недостоверными сведениями о его происхождении.

Суд назначил коммерсанту четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Кроме этого, он обязан выплатить штраф в 600 тысяч рублей.

Теги: лес, контрабанда, прокуратура, приговор, Екатеринбург



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