10 Ноября 2022
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Армия и ВПК В России
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В России появится система космической морской разведки "Лиана"

В России в ближайшее время развернут систему космической морской разведки "Лиана".

Первый из двух разведывательных спутников "Пион-НКС" уже принят Министерством обороны РФ. Он получил высокие оценки руководства военного ведомства. В настоящее время обсуждается изготовление второго космического аппарата.

Ранее сообщалось, что Москва готова обговаривать все вопросы космической безопасности со всеми заинтересованными странами, заявил замдиректора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Константин Воронцов в ходе выступления на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН.

По его словам, Россия убеждена, что начало переговоров о международной договоренности, запрещающей размещение любых видов оружия в космосе, использование или угрозу применения силы в отношении космических объектов или с их помощью, это верный путь к снижению напряженности и снятию озабоченностей стран в контексте обеспечения безопасности космической деятельности, сообщает ТАСС.

Теги: космос, спутники, разведка



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