10 Ноября 2022
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Экономика В России
Фото: Пресс-служба &quot;Титановой долины&quot;

Росавиация приостановила расширенную сертификацию Ка-62

Росавиация приостановила работы по расширенной сертификации Ка-62 "в силу известных обстоятельств".

Об этом сообщил глава ведомства Александр Нерадько в ходе Вертолетного форума. "Он (вертолет Ка-62), конечно, получил сертификат типа ограниченной категории в прошлом году. В настоящее время ведутся дальнейшие работы по проекту. Пока они приостановлены в силу известных обстоятельств, но рассчитываем, что они будут продолжены в ближайшее время", — заявил Нерадько.

Как сообщил директор по продажам гражданской вертолетной техники холдинга "Вертолеты России" Игорь Паньшин, причиной приостановки сертификации стало большое число импортных компонентов. "Вертолет в очень высокой степени, примерно на 60%, импортный: лопасти, материал, движки, авионика. Все поставки обрезались, надо полностью все пересмотреть по нему. Смысла его дальше сертифицировать нет", — сказал он. Паньшин  отметил, что сертификацию Ка-62 планируют завершить в 2025 году, сообщает РБК.

Ка-62 может использоваться для грузовых и пассажирских перевозок, спасательных, медицинских и патрульных операций. Его создали на основе военной модификации Ка-60.

Теги: Росавиация, вертолеты, Ка-62



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