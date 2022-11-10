10 Ноября 2022
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Экономика В России
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В России на поддержку судостроения могут выделить 65 млрд рублей

Власти России планируют выделить на поддержку отечественного флота 65 млрд руб.

Вице-премьер Денис Мантуров поручил профильным ведомствам предусмотреть такие расходы в федеральном бюджете на 2023–2025 годы, говорится в протоколе совещания. В Минпромторге заявили, что в проекте казны на ближайшую трехлетку уже предусмотрели финансирование в объеме 15 млрд руб., остальные средства могут быть включены в проекты на 2024–2026 годы.

Деньги хотят направить на разработку российского судового оборудования, модернизацию производственных мощностей, субсидирование строительства крупнотоннажных судов и развитие рыболовного флота. Как считают эксперты, на эти средства можно построить 20 нефтяных танкеров или атомный ледокол для развития Северного морского пути, сообщают "Известия".

Напомним, объем средств на программу гражданского судостроения в России, которая рассчитана до 2030 года, может достигнуть 477 млрд руб.

Теги: судостроение, танкеры, ледоколы



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