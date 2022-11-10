10 Ноября 2022
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

"Национальная медиа группа" создает кинопрокатную компанию

Бывший топ-менеджер российских офисов студий из Голливуда 20th Century Fox и Disney Вадим Смирнов приступает к работе в холдинг "Национальная медиа группа" (НМГ), который выходит в новый для себя сегмент рынка – кинопрокат и создает компанию "НМГ кинопрокат". Ей будет руководить Смирнов. Он подтвердил эту информацию.

Выход в новые сегменты позволит диверсифицировать бизнес НМГ и найти новые возможности для синергии медийных бизнесов компании. Первым релизом "НМГ кинопроката" станет приключенческий анимационный фильм "Яга и книга заклинаний" (Art Pictures Studio и Gluk’oza Animation), который выйдет в прокат 29 декабря.

Прокатчик рассматривает возможность выпуска фильмов и независимых зарубежных студий, но акцент планируется сделать на российских кинолентах. Переговоры с отечественными продюсерами уже ведутся, сообщают "Ведомости".

Ранее Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой поручить правительству разработать и реализовать меры поддержки российских кинотеатров в условиях западных санкций.

Теги: кинопрокат, кино



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